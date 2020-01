Financement des retraites et de la protection sociale : des solutions existent

La conférence sur le financement des systèmes de retraites se tiendra ce jeudi 30 janvier dans un contexte marqué par un mouvement d’une ampleur et d’une durée très rares. Le gouvernement s’entête à vouloir imposer une réforme rejetée et à l’enserrer dans un carcan budgétaire qui, au regard de l’évolution des besoins, se traduira immanquablement par une baisse globale de la moyenne des pensions.

Il est incontestable que les besoins augmentent et qu’ils augmenteront durant plusieurs années. La réforme, « systémique » et paramétrique « en même temps », voulue par Emmanuel Macron et son gouvernement, appauvrirait l’immense majorité des futurs retraités. Seuls ceux qui en ont les moyens se financeraient des systèmes complémentaires. Ce qui revient à admettre qu’il faudra consacrer une part supplémentaire de la richesse au financement des systèmes de retraites.

Ce financement supplémentaire peut cependant s’effectuer autrement. C’est l’objet de notre dossier qui se base sur les données des travaux du Conseil d’orientation des retraites et des lois de financement de la sécurité sociale. Il présente des solutions à court terme et des pistes à plus long terme et concerne tout à la fois les ressources et les recettes fiscales, puisque celles-ci sont mobilisées dans le cadre des transferts financiers, des compensations de l’État et du financement des retraites des fonctionnaires. Nos propositions et pistes de réflexion visent à améliorer et consolider le financement des systèmes existants, fruits d’une construction historique, sans les remettre en question.

Ces solutions consistent à :

mener une revue des « niches sociales », dont le coût avoisine les 90 milliards d’euros et l’efficacité n’est pas démontrée, afin d’élargir l’assiette des ressources sociales,

augmenter progressivement les cotisations sociales,

lutter véritablement contre la fraude aux prélèvements obligatoires,

revenir sur certains choix fiscaux coûteux, injustes et inefficaces,

mener le débat sur un élargissement de l’assiette des ressources sociales tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Le détail chiffré de ces mesures et les principaux axes sont disponibles sur notre dossier, disponible sur notre site :